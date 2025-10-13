

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حسین وزیری با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص در پیشبرد اهداف سازمان گفت: ۱۳۰ نفر به عنوان محیط‌بان و ۷۰ نفر به عنوان کارشناس در استان‌ها فعالیت خواهند کرد. بررسی مدارک پذیرفته‌شدگان در استان‌ها در جریان است و پس از آن مصاحبه و ارزیابی تکمیلی انجام می‌شود تا این نیرو‌ها هرچه سریع‌تر به کارگیری شوند.

وی همچنین از دریافت سهمیه جذب ۸۰۰ نیروی دیگر خبر داد و افزود: فهرست پست‌های بلاتصدی در حال به‌روزرسانی است تا در اسرع وقت به سازمان اداری و استخدامی اعلام شود و بخشی از نیاز‌های سازمان تامین گردد.

آزمون استخدامی مربوط به جذب این ۲۰۰ نفر هفته گذشته برگزار شده و اکنون مراحل بعدی جذب در حال انجام است.