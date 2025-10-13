پخش زنده
رئیس مرکز توسعه منابع انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد مراحل جذب و بکارگیری ۲۰۰ نیروی جدید در ادارات کل استانها در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حسین وزیری با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص در پیشبرد اهداف سازمان گفت: ۱۳۰ نفر به عنوان محیطبان و ۷۰ نفر به عنوان کارشناس در استانها فعالیت خواهند کرد. بررسی مدارک پذیرفتهشدگان در استانها در جریان است و پس از آن مصاحبه و ارزیابی تکمیلی انجام میشود تا این نیروها هرچه سریعتر به کارگیری شوند.
وی همچنین از دریافت سهمیه جذب ۸۰۰ نیروی دیگر خبر داد و افزود: فهرست پستهای بلاتصدی در حال بهروزرسانی است تا در اسرع وقت به سازمان اداری و استخدامی اعلام شود و بخشی از نیازهای سازمان تامین گردد.
آزمون استخدامی مربوط به جذب این ۲۰۰ نفر هفته گذشته برگزار شده و اکنون مراحل بعدی جذب در حال انجام است.