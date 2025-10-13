پخش زنده
عملیات گشت بازرسی از انبارهای ثبتشده در سامانه جامع تجارت در اهواز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه برنامههای نظارتی مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، از انبارهای ثبتشده در سامانه جامع تجارت واقع در مناطق کوی زرگان، کوی انقلاب و زیتون کارمندی اهواز بازدید و بازرسی انجام شد.
در جریان این گشت نظارتی، بهمنظور راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده، مدارک و مستندات مربوط به موجودی و خروجی کالاهای انبارشده مورد بررسی و رصد قرار گرفت.
شایان ذکر است این بازدیدها با هدف شفافسازی فرآیند توزیع کالا و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار انجام میشود.