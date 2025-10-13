برنامه «کشیک سلامت» به طور زنده از شیراز و بررسی قیمت بنزین در «تهران ۲۰» از شبکه تهران روانه پخش می‌شوند.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب ساعت ۲۰ با محوریت بررسی چالش‌های نظام سلامت استان فارس از شبکه سلامت و شبکه استانی فارس پخش می‌شود.

در این برنامه، دکتر بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان مهمان ویژه حضور دارد و درباره مهم‌ترین مسائل و دستاورد‌های حوزه بهداشت و درمان در این استان گفت‌و‌گو خواهد کرد.

اجرای این قسمت از برنامه بر عهده مصطفی مصطفوی است.

«کشیک سلامت» با هدف طرح موضوعات روز در عرصه سلامت و آشنایی مخاطبان با چالش‌ها و ظرفیت‌های نظام پزشکی کشور تولید و پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰»

در چهارمین گام از رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران»، امشب استاندار فارس، مهمان برنامه «تهران ۲۰» خواهد شد.

«حسین‌علی امیری»، استاندار فارس، مهمان امشب برنامه خواهد بود تا در خصوص موضوعات و چالش‌های استان فارس گفت‌و‌گو کند.

همچنین در بخش تلفنی برنامه نیز، «سیداسماعیل حسینی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت انتقال سهیمه بنزین به کارت بانکی و شایعات پیرامون افزایش قیمت این حامل انرژی گفت‌و‌گو خواهد کرد.