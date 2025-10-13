شتاب در چهارخطه سازی محور ایلام – ملکشاهی
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: با هدف افزایش ایمنی و تسهیل در تردد خودروها، عملیات اجرایی چهارخطهسازی محور ایلام – ملکشاهی با سرعت بیشتری در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در بازدید از محور ایلام – ملکشاهی اظهار داشت: ارتقای محور ارتباطی ایلام – ملکشاهی به چهارخطه در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی این طرح با روندی مطلوب در حال اجرا است.
وی افزود: از خروجی شهر ایلام، در محدوده تقاطع فرودگاه تا تقاطع ملکشاهی، به طول دوازده کیلومتر، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور عملیات چهارخطهسازی مسیر را دنبال میکند که تاکنون حدود چهار کیلومتر از آن آسفالت شده و مابقی در مراحل مختلف زیرسازی و روسازی قرار دارد.
رفیعی تصریح کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی نیز در بخشهای اصلی شامل مسیر ورودی ایلام به ملکشاهی، لوپهای خروجی از ملکشاهی به ایلام و مسیر بدره به سمت ملکشاهی بهطور کامل اجرا و تکمیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: مسیر خروجی ملکشاهی به سمت میشخاص و شهرستان بدره نیز تا پایان آذرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید و با بهرهبرداری از آن، کل طرح تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی به مرحله افتتاح کامل خواهد رسید.
رفیعی در پایان عنوان کرد: اجرای طرح چهارخطه ایلام–ملکشاهی از اولویتهای مهم توسعه راههای استان ایلام محسوب میشود و با بهرهبرداری کامل از این مسیر، ایمنی و سهولت تردد میاناستانی بهصورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.