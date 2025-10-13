پخش زنده
امروز: -
«شاد بوم» جشنوارهای با موضوع پرچم و فعالیتهای فرهنگی که پرچم ایران رو مثل همیشه سربلند و سرافراز نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد فرهنگی درصدد است تا با تمرکز بر انتقال مفاهیم ملی و عشق به وطن از طریق بازی و داستان، اقوام مختلف ایرانی را زیر پرچم ایران گرد هم آورد.
در بخشهای مختلف جشنواره، بیش از ۹۰ نوع بازی و برنامه شامل بازیهای دستورزی، حرکتی، و اجرای صحنهای ارائه میشود.
جشنواره «شادبوم» از ۲۲ مهر تا ۲ آبان، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مصلی تهران برگزار میشود.
احمد امینفرد گزارش می دهد :