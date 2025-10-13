پخش زنده
امروز: -
با اعلام توافق میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی، فضای شادی و استقبال در سراسر پاکستان موج میزند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، با اعلام توافق میان جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی، فضای شادی و استقبال در سراسر پاکستان موج میزند. مردم پاکستان این توافق را نشانهای از پیروزی ارادهی ملت فلسطین بر اشغالگری میدانند.
در شبکههای تلویزیونی و فضای مجازی پاکستان، تحلیلگران و روزنامهنگاران از این توافق به عنوان «عقبنشینی سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی» یاد میکنند؛ نتیجهای که به باور بسیاری، حاصل استقامت و ایمان نیروهای مقاومت در نوار غزه است.
کارشناسان پاکستانی معتقدند که در این نبرد نابرابر، حماس توانست با وجود فشارهای شدید، معادله قدرت را تغییر دهد و خود را به عنوان پیروز اصلی میدان تثبیت کند.
طی دو سال گذشته، مردم پاکستان بارها با برگزاری راهپیماییهای میلیونی در حمایت از مردم غزه، پیوند عمیق خود با آرمان فلسطین را نشان دادهاند؛ از تظاهرات گسترده در اسلامآباد و کراچی تا گردهماییهای مردمی در شهرهای مختلف.
جای جای پاکستان در طول دو سال گذشته شاهد فریادهای لبیک یا غزه بوده است. مردم این کشور، توافق اخیر را نه پایان مقاومت، بلکه آغازی نوین برای تثبیت پیروزی امت اسلامی میدانند.