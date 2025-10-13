معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه کاستی‌ها و نارضایتی‌های مجموعه دانشگاه علمی کاربردی را دنبال خواهیم کرد، گفت: دانشگاه‌ها به عنوان یک نقش برجسته در انتقال مهارت‌ها، فرهیختگی‌های حرفه‌ای و ارتقای معرفت در حوزه‌های حرفه‌ای، نقش موثری دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌الله فضل‌الله پور در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: این مرکز دانشگاهی بازتعریفی از یک نظام آموزش تئوری و مبتنی بر نظام آموزش مهارت‌محور است. همیشه این دغدغه در کشور مطرح بود که چگونه می‌توان دانشگاه‌ها را متناسب با نیاز‌های جامعه بومی‌سازی کرد و متناسب با ظرفیت‌های آن برنامه‌ریزی منسجمی انجام داد.

وی افزود: باید یک زبان مشترکی میان یافته‌ها و آموخته‌های مربوط به دانشگاه و نیازمندی‌های جامعه وجود داشته باشد. دانشگاه علمی و کاربردی از جمله دانشگا‌هایی است که درصدد آمیختن یک نظام معرفتی مبتنی بر رفتار‌های تئوری با نظام مبتنی بر مهارت است.

وی افزود: ما طی چند ماه گذشته سعی کردیم الگویی را در این حوزه طراحی کنیم و از صاحب‌نظران بسیاری دعوت کردیم و به نتایج قابل قبولی رسیدیم و به بسیاری از موضوعات معرفت پیدا کردیم. چندین طرح مهم را طراحی کردیم و درحال بررسی یک برنامه مدون تحت عنوان طرح جامع خدمات شهر اهواز هستیم. گرچه کار اقتصادی نیست، اما باید پرداختن به مسائل آسیب‌های اجتماعی را از منظر اقتصاد ببنیم و سعی می‌کنیم از این منظر کمک را به جامعه خود تزریق کنیم.

فضل‌الله پور ادامه داد: در خصوص ایجاد شبکه‌های موثر، تقویت سرمایه اجتماعی، کمک به همگرایی و مشارکت بیشتر در حوزه اجتماعی علی‌رغم مشکلات موجود در این حوزه، سعی کردیم مدلی را طراحی کنیم تا یک رابطه تعاملی و تقاطعی مبتنی بر یک منفعت اقتصادی را برنامه‌ریزی کنیم.

معاون سیاسی استانداری خوزستان با بیان اینکه تا یک سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ مشکل اشتغال استان به خصوص شهر اهواز حل خواهد شد، اظهار کرد: نیازمندی‌های خدماتی شهر اهواز واقعا بی سامان است و شهر اهواز شهری است که هیچ رابطه‌ای منطقی میان ارائه‌دهندگان خدمات و مجموعه خدمات‌گیرندگان وجود ندارد. ما سعی کردیم به مناطق حاشیه برویم و از دل مناطق حاشیه آدم‌هایی را پیدا کنیم، آدم‌هایی که تصویر نازیبایی در خصوص آنها وجود دارد.

فضل‌الله پور ادامه داد: ما سعی کردیم این تصویر را زیبا کنیم و این تصویر را مزین به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و الگو‌های توسعه محور کنیم و ما این ظرفیت‌ها را به خدمت خواهیم گرفت و به مجموعه‌هایی که نیازمند هویت‌های حرفه‌ای هستند، این هویت‌ها را انتقال خواهیم داد. این هویت‌های حرفه‌ای هستند که به هویت‌های مشخص اجتماعی تبدیل خواهند شد و تجلی‌بخش وجه زیبای مردم آن مناطق خواهد بود.

وی با بیان اینکه کاستی‌ها و نارضایتی‌های این مجموعه را دنبال خواهیم کرد، افزود: دانشگاه‌ها به عنوان یک نقش برجسته در انتقال مهارت‌ها، فرهیختگی‌های حرفه‌ای و ارتقای معرفت در حوزه‌های حرفه‌ای، نقش موثری دارد. ما متاسفانه در مجموعه‌ای که با آموزش‌های کوتاه مدت سروکار دارد، هنوز نتوانستیم یک تعریف شایسته نظام حرفه‌ای را در جامعه تدوین کنیم.

فضل‌الله پور گفت: مجموعه دانشگاه علمی کاربردی در تعمیم‌یافتگی یک نظام حرفه‌ای منسجم مبتنی بر واقعیت‌ها و نیازمندی و از طرفی ایجاد یک هویت حرفه‌ای برای مجموعه عواملی که در مجموعه ادارات یا مجموعه‌هایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کنند، نقش بسیار موثری ایفا می‌کند.

اگر دانشگاه و آموزش ما بالنده باشد، مشکلات و معضلات اجرایی هم کاهش می‌یابد

علی حسین حسین‌زاده رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با تبریک سالروز تاسیس این دانشگاه و با بیان اینکه یکی از معضلات کشور دانش محور نبودن مسیر حرکت اجرای ما است، اظهار کرد: ما اولین جلسه آموزش عالی استان را برگزار کردیم تا تمام دانشگاه‌ها را علی‌رغم کارکرد‌ها و وظایف مختلف خود هم‌جهت کرده و به هم کمک کنیم تا با همکاری هم و پشتیبانی مقامات اجرایی یک مسیری در استان دنبال کنیم.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است که اگر حوزه دانشگاهی و آموزشی ما، یک حوزه آموزشی بالنده باشد، مشکلات و معضلات اجرایی ما نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در دوره جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به برخی از مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها توجه ویژه‌ای شده و از این مسیر است که ما می‌توانیم با هماهنگی همدیگر این کار‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه‌ها را انجام دهیم.

حسین‌زاده به ارتقای علمی دانشگاه‌ها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دانشگاه شهید چمران بعد از ۷۰ سال قدمت علمی، طی یک ماه گذشته در رنکینگ کشوری (رتبه‌بندی) جزو دانشگاه‌های تراز اول کشور قرار گرفت و این یک فرصتی است تا در مسیر ارتقای علمی استان، بقیه دانشگاه‌ها به این ارتقا کمک کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های استان رفیق همدیگر هستند و باید به هم کمک کنیم تا بتوانیم این جایگاه‌های علمی را با فضاسازی محیطی فراهم کنیم. مشکلات کم نیست، اما اگر عشق و علاقه این شغل معلمی نبود، شاید این کنارهم قرار گرفتن‌ها معنا پیدا نمی‌کرد. همه ما با عشق و علاقه به این حوزه آمدیم و علی‌رغم همه مشکلات باید تلاش کنیم تا جایگاه علمی را نگه داریم و ارتقا ببخشیم.

حسین‌زاده بیان کرد: ۱۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران جزو دانشمندان برتر ۲ درصد دنیا قرار گرفتند که همه اینها حاکی از این است که یک آرامشی در این حوزه ایجاد شده است. رویکردی در دانشگاه در وزارت علوم شکل گرفت که این نیاز خیلی قبل ما بود.

دانشگاه علمی کاربردی در بحث مهارتی و فناوری پیشتاز است

وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی در بحث مهارتی و فناوری پیشتاز است. درحال حاضر بخشنامه‌هایی ابلاغ شده تا ما بتوانیم دروس اختیاری را با واحد‌های مهارتی منطبق کنیم و آن را جزو واحد‌های دانشجو در طول تحصیل حساب کنیم. با توجه به پیشتازی دانشگاه علمی کاربردی من آینده خیلی بهتری برای این دانشگاه متصور هستم.

اکبر حیدری رییس بسیج اساتید دانشگاه‌های خوزستان نیز در این مراسم با تبریک سالروز تاسیس این مجموعه علمی اظهار کرد: در دانشگاه علمی کاربردی که مصداق بارز منویات مقام معظم رهبری است، به بهترین نحو علم نافع در آن وجود دارد. امیدواریم که دانشگاه علمی کاربردی به سمتی برود تا تجارب مدیران دستگاه‌ها، با دانشی که در دانشگاه است آمیخته شوند و این بتواند در عرصه نیاز‌های کشور گشایشی را ایجاد کند.

وی افزود: در حال حاضر کشور در شرایطی است که تلاش گروه‌هایی مانند دولت یا مجموعه‌ها جوابگو نیست و همه ما مردم از هرجا و هرنقطه‌ای که می‌توانیم و فعالیت می‌کنیم، باید تلاش کنیم تا کشور از وضعیت دشواری که با آن مواجه شده، خارج شود. بزرگترین کاری که ما در حوزه دانشگاه باید انجام دهیم این است که یک اتصالی میان آموزش‌های کاربردی علمی و واقعیت‌هایی که در کف جامعه است برقرار کنیم.