علیرضا عسگریان خیر مدرسه ساز گفت: کار مدرسه سازی را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کرده و تا کنون ۹۰ مدرسه در سراسر کشور به صورت کامل احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا عسگریان، خیر مدرسه ساز احداث فضای آموزشی را صدقه جاری و تلاشی ارزنده در راستای تربیت،آموزش و پرورش آینده سازان کشور دانست و گفت:مدارس با امکانات و تجهیزات بروز را در مناطق کمتر برخوردار با هدف افزایش عدالت آموزشی احداث کرده ام تا دانش آموزان این مناطق هم فرصت آموزش در فضای مطلوب را داشته باشند.

از مجموع ۹۰ مدرسه احداث شده توسط این خیر مدرسه ساز ۱۰ مدرسه در شهرستان ساوه استان مرکزی احداث شده است.

مظهری مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی هم گفت: ۱۰ مدرسه که توسط این خیر در شهرستان ساوه احداث شده ۱۴ هزار متر مربع وسعت دارد و در حال حاضر سه هزارو ۶۰۰ دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند.