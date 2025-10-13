به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مختاری در جمع خبرنگاران استان یزد ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، شعار و راهبرد امسال این سازمان را «هر ایرانی و شهروند یک ناظر» عنوان کرد و گفت: این راهبرد برگرفته از سیاست نظارت همگانی و توسعه مشارکت مردمی است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل دسترسی مردم به سیستم نظارتی افزود: «سامانه هوشمند و به‌روز شده رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد» در مجموعه استان فراهم شده است. این سامانه امکان دسترسی آسان و راحت را برای کلیه هموطنان و هم استانی‌های عزیز در اقصی نقاط استان فراهم کرده تا شکایات یا گزارشات خود را در خصوص سوء جریانات یا تخلفات احتمالی در محیط‌های اجرایی و دستگاه‌های اداری ثبت و بارگذاری کنند.

مدیرکل بازرسی استان یکی از خصوصیات برجسته این سامانه را شفافیت در روند رسیدگی دانست.

مختاری به آمار مراجعات مردمی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۹۰۰ نفر مراجعه حضوری به اداره کل بازرسی استان داشتند. ماهانه ۱۵۰۰ تماس تلفنی به سامانه تلفنی هوشمند بازرسی استان صورت گرفته و در نهایت ۳ هزار و ۶۸۶ فقره شکایت و گزارش فساد از طریق سامانه رسیدگی به شکایات اعلام وصول شده است.

وی ادامه داد: فرآیند جوابگویی به شکایات، بسته به موضوع و طرح مطلب متفاوت است، اما بر اساس استاندارد تعریف شده، همکاران ما تکلیف سازمانی دارند که موضوع را حداکثر ظرف یک ماه بررسی و جمع‌بندی کنند.