به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی (آقایان و بانوان) در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به صورت غیرمتمرکز از ۲۱ مهر تا ۱۰ آبان برگزار می‌شود.

زینب مرادی رشنو (ماده نیزه از استان لرستان)، پرستو حبیبی (ماده کلاب از استان تهران)، الهام صالحی (ماده وزنه/نیزه)، هاشمیه متقیان (ماده نیزه)، صادق بیت سیاح (ماده نیزه)، امان اله پاپی (ماده نیزه)، عرفان بندری (ماده نیزه از استان خوزستان)، یاسین خسروی (ماده وزنه)، علی الفت نیا (ماده پرش طول)، مهران نکویی مجد (ماده وزنه از استان کرمانشاه)، سعید افروز (ماده نیزه از استان کرمان)، علی اصغر جوانمردی (ماده وزنه)، علی بازیار (ماده نیزه از استان فارس)، فرزانه سهرابی (ماده کلاب)، ظفر ذاکر (ماده وزنه از استان البرز) و علیرضا مختاری همامی (ماده وزنه از استان اصفهان) ملی پوشانی هستند که در این اردوی غیر متمرکز زیر نظر مربیان خود به تمرین می‌پردازند.

مربیان: سید مهدی شاهرخی، آیدا موسوی (تهران)، عزت‌الله پرنیان، ماهور زمانی (کرمانشاه)، سمیه بهرامی، مصطفی بهرامی، سید محسن شاهرخی (لرستان)، میلاد دریساوی (قم)، مهدی فارسی، زهرا کرم‌زاده (خوزستان)، الهه شیعه (البرز)، نصراله احدی (اصفهان)، عبداله جمشیدی (فارس)

ناظر فنی: علی‌اصغر هادیزاده (تهران)