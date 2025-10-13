پخش زنده
مدیر کل بازرسی هرمزگان گفت: برای جلوگیری از تخلفات و مبارزه با فساد اداری از پارسال تاکنون حدود ۱۰۰ بازرسی در استان صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد اسمی در گفتگوی ویژه خبری شبکه خلیج فارس افزود: در این مدت ۲۳ هشدار به مدیران دستگاههای اجرایی و ۵۰۰ پشنهاد اصلاحی داده شد و ۳۶ پرونده تخلفاتی و کیفری نیز برای دشتگاههای اجرایی تشکیل شد.
مدیر کل بازرسی هرمزگان شناسایی و مسدود کردن گلوگاههای فساد، نظارت بیشتر بر دستگاههای اجرایی و جلوگیری از ضایع شدن حقوق ملت را از وظایف سازمان بازرسی عنوان کرد.
اسمی افزود: حدود ۴ هزار شکایت مردمی به سازمان بازرسی استان گزارش شده است.
وی گفت: از پارسال تاکنون حدود هفت هزار هکتار از زمینهای تصرف شده منابع طبیعی و دولتی شناسایی و رفع تصرف شده است.
مدیر کل بازرسی هرمزگان افزود: در این مدت گامهای بلندی برای شفافیت در مزایده ها، مناقصهها و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی صورت گرفته است.
اسمی از مردم خواست برای ثبت شکایات خود با سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کشور تماس بگیرند.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست نظارت بیشتری بر زیر مجموعههای خود به منظور جلوگیری از فساد و تخلفات داشته باشند.