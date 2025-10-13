پخش زنده
امروز: -
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه میدان پازن دارنده بیشترین حجم گاز درجا و قابل استحصال در میان میدانهای خشکی کشور است، گفت: حفاری چاه سوم این میدان بهزودی برای تعیین مرزهای نفت، گاز و آب و ارزیابی نهایی حجم مخزن انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید محیالدین جعفری» امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در حاشیه بازدید جمعی از اصحاب رسانه از دومین چاه اکتشافی میدان پازن گفت: میدان پازن در نزدیکی روستای سمنگان و در امتداد رشتهکوههای زاگرس واقع شده است. امتداد شمالغربی به جنوبشرقی این رشتهکوهها ساختار زمینشناسی منطقه را شکل داده و زمینهساز کشفیات جدید شده است.
وی با بیان اینکه حفاری چاه نخست میدان پازن در سال ۱۳۹۴ تا عمق ۳۸۰۰ متر انجام و به کشف اولیه منجر شد، اما بهدلیل مشکلات عملیاتی ادامه کار متوقف شد، افزود: پس از چند سال، این نقطه دوباره بهعنوان هدف اکتشافی انتخاب و حفاری چاه دوم تا عمق حدود ۴۶۰۰ متر ادامه یافت.
پازن بالاتر از میدانهای تابناک، کنگان، هما، وراوی، شانول و شاهینی
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موفقیتهای اخیر در چاه دوم اظهار کرد: در این چاه، دو لایه جدید نفتی و گازی کشف شده است. در بخش دالان بالایی، آثار نفتی مشاهده و حجم نفت درجا حداقل ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد شد. همچنین در سازند فراقون، که یکی از قدیمیترین سازندهای زمینشناسی ایران به شمار میآید، لایه جدید گازی کشف شد.
جعفری با اعلام اینکه عملیات آزمایش از اسفند پارسال (۱۴۰۳) آغاز شده و نتایج پتروفیزیکی نشاندهنده ظرفیت بالای این میدان برای تولید است، گفت: در چاه سوم که بهزودی حفاری میشود، مرزهای دقیق نفت، گاز و آب مشخص شده و حجم نهایی مخزن مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه با احتساب کشف اولیه و افزایش حجم جدید، در مجموع ۱۰ تریلیون فوتمکعب (TCF) گاز به منابع کشور افزوده شده است، بیان کرد: این میدان اکنون دارنده بیشترین حجم مخزن گازی خشکی ایران محسوب میشود و بالاتر از میدانهای تابناک، کنگان، هما، وراوی، شانول و شاهینی قرار دارد.