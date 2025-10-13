مدیر کل آموزش و پرورش استان از سروش علی محمدی دانش آموز کردستانی که موفق به کسب مدال طلای اولین دوره المپیاد بین المللی فناوری نانو شده بود تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این دانش آموز کردستانی توانست با تلاش و پشتکار رتبه جهانی این رویداد بین المللی که با هدف توسعه دانش و فناوری نانو در سطح دانش‌آموزی برگزار شد از آن خود کند.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش کردستانی و دیگر مدیران استانی با حضور در منزل این جوان سنندجی از او تقدیر کردند.

کسب این موفقیت شادی را برای والدین سروش علی محمدی به ارمغان آورد.

در استان کردستان بیش از ۳۵۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.