تیم ملی تنیس روی میز ایران با شکست مقابل چین، از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا بازماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا - هند، امروز (۲۱ مهر) به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شد و از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

در آغاز این دیدار، بنیامین فرجی پدیده ۱۶ ساله ایران و دارنده رنکینگ جهانی ۱۳۷، در مصافی دیدنی و پرهیجان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ برابر لین شی‌دونگ، نفر دوم جهان، به برتری برسد و نخستین امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد.

در مسابقه دوم، نوشاد عالمیان که در جایگاه ۸۲ جهان قرار دارد، در برابر لیانگ جین کانگ، نفر هفتم رنکینگ جهانی، با نتیجه ۳ بر یک تن به شکست داد.

در سومین دیدار، امیرحسین هدایی با رنکینگ ۲۲۴ جهانی برابر وانگ چو کینگ، صدرنشین جدول جهانی، قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب شد.

در آخرین بازی نیز عالمیان بار دیگر برابر لین شی‌دونگ به میدان رفت، اما نتوانست عملکرد موفقی داشته باشد و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد تا در مجموع، تیم ملی ایران با حساب ۳ بر یک مغلوب چین شود.

بر اساس برنامه مسابقات، ملی‌پوشان کشورمان فردا برای تعیین رتبه‌های پنجم تا هشتم به مصاف کره‌جنوبی خواهند رفت.