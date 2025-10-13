کارشناس سواد رسانه گفت: پیامد فضای مجازی از جمله نکات قابل تأملی است که باید در عرصه جنگ نرم توجه داشته باشیم و با تولید محتوا‌های عمیق مقابله کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، شیخ الاسلام با حضور در سیمای البرز و شبکه امروز البرز گفت: موضوع فضای مجازی و دیجیتال اهمیت زیادی دارد و مصداق مصرف دارد؛ در فضای مجازی مصرف می‌کنیم و مصرف می‌شویم. مصرف محتوا‌هایی که در عرصه‌های مختلف تولید شده و مصرف می‌شویم از حیث زمانی که به این فضا اختصاص می‌دهیم.

وی به مجری سیمای البرز توضیح داد: عادی سازی به موضوع مصرف در فضای مجازی ثمره بی تفاوتی نسبت به فضای مجازی است. بسیاری از خانواده‌ها این دغدغه و نگرانی را دارند و راضی نیستند که جذابیت‌های مختلف فضای مجازی کودکان و نوجوانان را آسیب پذیر کند.

شیخ الاسلام با حضور در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: تنوع طلبی و کنجکاوی مهم‌ترین حس‌هایی است که در فضای مجازی بسیار مورد توجه است؛ مصرف بی هدف در فضای دیجیتال عمر و زمان انسان را می‌کاهد. آگاهی خانواده‌ها و شناخت فضای دیجیتال اهمیت اساسی دارد، تعیین هدف و وقت راهکار اساسی برای پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی است.

شیخ الاسلام در سیمای البرز خاطرنشان کرد: تغییر در ادبیات یکی دیگر از اثرات فضای مجازی است، پیامد فضای مجازی از جمله نکات قابل تأملی است که باید در عرصه جنگ نرم متوجه باشیم و با تولید محتوا‌های عمیق مقابله کنیم.