باید در عرصه جنگ نرم به پیامد فضای مجازی توجه کنیم
کارشناس سواد رسانه گفت: پیامد فضای مجازی از جمله نکات قابل تأملی است که باید در عرصه جنگ نرم توجه داشته باشیم و با تولید محتواهای عمیق مقابله کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، شیخ الاسلام با حضور در سیمای البرز و شبکه امروز البرز گفت: موضوع فضای مجازی و دیجیتال اهمیت زیادی دارد و مصداق مصرف دارد؛ در فضای مجازی مصرف میکنیم و مصرف میشویم. مصرف محتواهایی که در عرصههای مختلف تولید شده و مصرف میشویم از حیث زمانی که به این فضا اختصاص میدهیم.
وی به مجری سیمای البرز توضیح داد: عادی سازی به موضوع مصرف در فضای مجازی ثمره بی تفاوتی نسبت به فضای مجازی است. بسیاری از خانوادهها این دغدغه و نگرانی را دارند و راضی نیستند که جذابیتهای مختلف فضای مجازی کودکان و نوجوانان را آسیب پذیر کند.
شیخ الاسلام با حضور در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: تنوع طلبی و کنجکاوی مهمترین حسهایی است که در فضای مجازی بسیار مورد توجه است؛ مصرف بی هدف در فضای دیجیتال عمر و زمان انسان را میکاهد. آگاهی خانوادهها و شناخت فضای دیجیتال اهمیت اساسی دارد، تعیین هدف و وقت راهکار اساسی برای پیشگیری از آسیبهای فضای مجازی است.
شیخ الاسلام در سیمای البرز خاطرنشان کرد: تغییر در ادبیات یکی دیگر از اثرات فضای مجازی است، پیامد فضای مجازی از جمله نکات قابل تأملی است که باید در عرصه جنگ نرم متوجه باشیم و با تولید محتواهای عمیق مقابله کنیم.