اختتامیه نمایشگاه اسوه پایگاههای بسیج سپاه ناحیه خرم آباد
نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای بسیج سپاه ناحیه خرم آباد با عنوان اسوه در مصلای الغدیر خرم آباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوهی بسیج پایگاه های مقاومت شهرستان خرم آباد با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان و سردار باقری فرمانده سپاه لرستان در مصلای الغدیر خرم آباد برگزار شد.
این نمایشگاه در قالب غرفههای فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بر پا شده شده بود.