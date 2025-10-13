برگزاری جشن ملی «نوخوان‌ها» در بوشهر

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، هم‌زمان با هفته ملی کودک، جشن ملی «نوخوان‌ها» با عنوان جشن ورود کلاس اولی‌ها به دنیای شگفت‌انگیز کتابخانه‌ها در مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان برگزار شد.