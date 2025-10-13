برگزاری جشن ملی «نوخوانها» در بوشهر
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، همزمان با هفته ملی کودک، جشن ملی «نوخوانها» با عنوان جشن ورود کلاس اولیها به دنیای شگفتانگیز کتابخانهها در مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر استان برگزار شد.
، جشن ملی «نوخوانها» با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش استان بوشهر و با حضور پرشور دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی و معلمان در مدارس استان برگزار شد.
در این برنامه، کودکان با فضای کتابخانه، فعالیتهای فرهنگی، هنری، علمی، قصهگویی، شعرخوانی، بازیهای گروهی و نمایش فیلم آشنا شدند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در حاشیه برگزاری این جشن در مرکز شماره ۱ بوشهر گفت: جشن ملی نوخوانها فرصتی برای آشنایی کلاس اولی و دومیها با کتابخانهها و تشویق آنان به مطالعه و حضور فعال در مراکز فرهنگیهنری است. هدف از اجرای این طرح، تقویت مهارت خواندن و گسترش فرهنگ کتابخوانی میان کودکان است.
سمیه رسولی افزود: همزمان با برگزاری این جشن، دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی بهصورت رایگان عضو مراکز فرهنگیهنری کانون و با فعالیتهای متنوع فرهنگی، هنری و ادبی کانون آشنا شدند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر در پایان تأکید کرد: برگزاری جشن ملی نوخوانها، نمادی از همکاری مؤثر میان نهادهای فرهنگی و آموزشی استان است و این برنامه در راستای پرورش نسلی آگاه، خلاق و کتابخوان در بوشهر تداوم خواهد داشت.