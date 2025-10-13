فرماندار میاندوآب، به منظور حمایت و رفع موانع تولید، از واحد تولید شیشه سکوریت بازدید و مشکلات این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛امیر تیموری فرماندار میاندوآب، بمنظور حمایت و رفع موانع تولید، از واحد تولید شیشه سکوریت بازدید و مشکلات این واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داد.

این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نموده و در زمینه تولید انواع شیشه سکوریت، صفحه شیشه‌ای و طبقات اجاق گاز، هود، چای ساز، ماکروفر و شیشه بخاری فعالیت می‌کند، میزان تولید این شرکت بسته به نوع و مقدار سفارش بوده و متغیر می‌باشد.

مدیر این واحد تولیدی، کمبود سرمایه مالی و عدم حمایت در بازار مصرف را از مشکلات این شرکت عنوان کرد و گفت: این شرکت به دلیل کمبود منابع مالی مجبور به تعدیل نیرو شده و در حال حاضر با ۴ نفر فعالیت می‌کند در حالیکه در صورت اختصاص تسهیلات سرمایه درگردش علاوه بر افزایش ظرفیت تولید می‌توان تعداد کارگران را تا ۵۰ نفر نیز افزایش داد.

با دستور فرماندار میاندوآب، مشکلات این واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و اقدامات لازم برای حمایت از این شرکت برای حضور در چرخه اقتصاد شهرستان انجام خواهد شد

شایان ذکر است معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز در این بازدید حضور داشتند