زمان برگزاری دیدار تیمهای طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران از هفته سوم لیگ برتر بسکتبال تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور پنجشنبه (۲۴ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته سوم پیگیری میشود.
زمان دیدار تیمهای طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران به دلیل پخش تلویزیونی، از ساعت ۱۷ به ۱۶ تغییر کرد. این دیدار در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.
برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
پنجشنبه ۲۴ مهر
رعد پدافند هوایی اصفهان - پایش پارت شاهرود
طبیعت اسلامشهر - کاله مازندران
نفت آبادان - استقلال تهران
شهرداری گرگان - گلنور اصفهان
پترونوین ماهشهر - پاس کردستان
مهگل البرز - نفت زاگرس جنوبی