به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه (۲۴ مهر) با برگزاری دیدار‌های هفته سوم پیگیری می‌شود.

زمان دیدار تیم‌های طبیعت اسلامشهر و کاله مازندران به دلیل پخش تلویزیونی، از ساعت ۱۷ به ۱۶ تغییر کرد. این دیدار در تهران و سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد.

برنامه دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۲۴ مهر

رعد پدافند هوایی اصفهان - پایش پارت شاهرود

طبیعت اسلامشهر - کاله مازندران

نفت آبادان - استقلال تهران

شهرداری گرگان - گلنور اصفهان

پترونوین ماهشهر - پاس کردستان

مهگل البرز - نفت زاگرس جنوبی