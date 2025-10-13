پخش زنده
جلسه هماندیشی پرسنل حوزه وزارتی با حضور مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و در ادامه رویکرد جدید وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مبنی بر گفتوگوی سازنده و ارتقای تعاملات درونسازمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت انسجام درونی و ارتقای بهرهوری سازمانی، جلسه هماندیشی پرسنل حوزه وزارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با حضور روزبه کردونی، مدیرکل حوزه وزارتی و با هدف بررسی ظرفیتها و چالشها، شناسایی مسیرهای نو برای بهبود عملکرد و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف برگزار شد.
روزبه کردونی در این نشست با قدردانی از روحیه مسئولیتپذیر و خلاقانه کارکنان گفت: حوزه وزارتی باید پیشگام تحقق گفتمان وزیر باشد. ما در این مسیر، خود را متعهد به اجرا و پیگیری نتیجهمحور میدانیم؛ چراکه این رویکرد، اساس تحول، پاسخگویی و کارآمدی در ساختار مدیریتی است.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار سرمایه انسانی در موفقیت سازمانها افزود: همکاران حوزه وزارتی، نیروهایی دغدغهمند، خلاق، بیادعا و بیحاشیهاند که با تعهد و همدلی، مأموریتهای وزارتخانه را با دقت و پشتکار پیش میبرند. این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای تحقق اهداف کلان وزارت میراث فرهنگی است.
در این نشست ، کارکنان حوزه وزارتی نظرات، پیشنهادها و دیدگاههای خود را پیرامون ارتقای فرآیندهای اداری، افزایش هماهنگی میان واحدها و تسریع در تحقق مأموریتهای وزارتخانه مطرح کردند.
کردونی نیز استقبال خود از نقدها و پیشنهادات کارکنان را نشانهای از پویایی و رشد دانست و تأکید کرد: انتقادات سازنده، آینه پیشرفت سازمان است. ما تمامی نکات مطرحشده را بررسی خواهیم کرد و گزارش جامعی از پیشنهادات همکاران تهیه میشود تا در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشست ، ضمن تقدیر از مشارکت فعال کارکنان، بر استمرار جلسات مشابه و توسعه گفتوگوی همکارانه در مسیر ارتقای عملکرد تأکید شد.