رباتها ستون اصلی ایمنی و پایداری آینده معادن هستند و بدون نوآوری و فناوریهای دیجیتال، رشد معدنکاری محال خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عضو هیئت علمی دانشگاه استرلینگ انگلیس در مراسم افتتاحیه دوره فشرده آموزش (بوتکمپ) تخصصی رباتیک معدنی که با حضور جمعی از دانشگاهیان، ایدهپردازان و فناوران بخش معدن و صنایع معدنی کشور در مرکز نوآوری ایمینو برگزار شد، گفت: بخش معدن ایران برای جهش به عصر هوشمند نیازمند ورود قاطعانه فناوریهای بیرونی است.
سید کاظم اورعی با اشاره به اینکه این رویداد بخشی از برنامههای جانبی جشنواره ایدههای ارزشافزای معدن و صنایع معدنی ایما ۵ است، گفت: رباتها ستون اصلی ایمنی و پایداری آینده معادن هستند.
این استاد دانشگاه استرلینگ همچنین با اشاره به جایگاه مهم معادن در اقتصاد ملی گفت: سهم بیش از ۳۰ درصدی معادن در اقتصاد کشور، نشاندهنده عمق وابستگی اقتصاد ایران به این بخش است. دولتها نباید صرفاً به توزیع ثروت بیندیشند، بلکه باید بر تولید ثروت تمرکز کنند و معدن، نقطه آغاز این مسیر است.
اورعی در پایان خاطرنشان کرد:توجه ویژه به معادن مزیتدار و صنایع معدنی میتواند نخستین گام در بازسازی زیرساختهای تولیدی و حرکت به سوی توسعه پایدار در ایران باشد.