به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدید میدانی از طرح‌های کنار گذر شهید رئیسی قم، فرودگاه قم و مترو گفت: کمربندی قم می‌تواند باعث کاهش تصادفات و مرگ و میر‌های ناشی از تصادفات شود و این کمر بندی می‌تواند شهر قم را را از ترافیک و تصادفات نجات دهد.

محمد رضا رضایی کوچی افزود: با پیمانکار طرح توافق شد تا ۱۲ کیلومتر مرحله اول این مسیر تا جاده قم جعفریه را تا پایان سال به بهره برداری برساند و باقی مسیر هم با صورت ۵۰ درصد سهم بخش خصوصی و ۵۰ درصد سهم دولت ساخته و زیر بار ترافیک قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: که با تو افق ۵۰ - ۵۰ دولت و بخش خصوصی بتوان مرحله اول این کنار گذر را تا سلفچگان به طول ۳۲ کیلومتر در مدت دو سال به بهره رساند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بازدید از فرودگاه قم و اینکه قم تنها کلان شهری است که از نداشتن فرودگاه رنج می‌برد گفت: تلاش ما در مجلس این است تا با یک طرح مشارکت با حضور دولت و بخش خصوصی و با همکاری شر‌کت فرودگاه‌ها در یک برنامه حدود سه سال بتوان این فرودگاه را برای اولین پرواز آماده کرد.

وی با حضور در ایستگاه میدان مطهری قم و بازدید از طرح متروی قم گفت: قم از کلان شهر‌های دیگر در زمینه آماده سازی حمل و نقل مترویی عقب است و در این طرح برای راه اندازی قطار قرار است در فاز اول خط یک متروی قم با یک رام قطار ملی به بهره برداری برسد و با اضافه شدن ۵۰ واگن از مسیر قرارداد با چین این خط به طور کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

رضایی در زمینه خط دو متروی قم تا جمکران هم افزود: برای ساخت این خط ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است و شهرداری برای این خط ۲ هزار میلیارد تو مان پیش بینی کرده است و دولت هم با حمایت و سهم ۵۰ درصدی از خط دو متروی قم هم حمایت بیشتری نماید.

وی تاکید کرد: با نمایندگان قم در کمیسیون‌ها مجلس شورای اسلامی طرح‌های نیمه تمام را پیگیری خواهیم کرد تا تکمیل طرح‌های قم روند مناسبی یافته وهر چه سریع‌تر به بهره برداری برسند.