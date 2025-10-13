معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: سرمایه‌گذاری برای ورزش جامعه ایثارگری منجر به کسب افتخار در کشور خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: سرمایه‌گذاری برای ورزش جامعه ایثارگری منجر به کسب افتخار در کشور خواهد شد.

اوحدی در دومین آیین نکوداشت ایثارگران مدال‌آور در صحنه‌های جهانی، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای ورزشکار، گفت: ورزش اهمیت زیادی در جامعه دارد و موجب افرایش روحیه نشاط و شادابی می‌شود، همانند ورزش قهرمانی کشتی که منجر به افرایش وحدت و همدلی مردم شد.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به ورزش پارا المپیک، جانبازان و جامعه ایثارگری و نقش آن در جامعه، گفت: جانبازان، فرزندان شهدا و ایثارگران در عرصه‌های قهرمانی ورزش درخشیدند و شاهد افتخارآفرینی جامعه ایثارگری برای کشور هستیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ورزش در جامعه به ویژه ورزش جانبازان معظم و جامعه ایثارگری تاثیرگذار است، خاطرنشان‌کرد: خداوند عزتی به شهدا، جانباران و آزادگان عزیز کشور ما داده است که وجه ثبوتی و اکتسابی را یکجا کسب کردند و این عزیزان برای کشور ما افتخار آفرین هستند.

اوحدی با اشاره به کسب مدال‌های ورزشی توسط جانبازان که سه برابر سایر ورزشکاران کشور است و همچنین با گرامی‌داشت شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه، گفت: روحیه ورزشکاری نشانه اراده بزرگ جامعه ایثارگری است و امروز جانبازان عزیز ما با عزت و افتخار در جامعه و مردم مورد تجلیل و قدردانی قرار می‌گیرند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ورزش زورخانه‌ای توسط آزادگان در سال‌های اسارات دوران رژیم بعث صدام و حتی در سلول‌های انفرادی انجام می‌شد، تصریح‌ کرد: در آموزه‌های دینی به موضوع ورزش تاکید فراوان شده است و سرمایه‌گذاری برای ورزش جامعه ایثارگری و جانبازان منجر به کسب افتخار در کشور خواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به روایتی از امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنان (ع) می‌فرمایند که قویترین مردم کسى است که بر نفس خویش مسلّط‌تر باشد و جانبازان عزیز ما این ویژگی‌ها را دارند و مراتب کمال را کسب کردند.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این مراسم با بیان اینکه افتخار می‌کنیم که در خدمت ایثارگران ورزشکار هستیم، گفت: امیدوارم خدمتگزاران خوبی برای جامعه ایثارگری باشیم، سرمایه‌گذاری برای ورزش ایثارگران اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.