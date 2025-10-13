دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس، احتمالا به اندازه کافی "محبوب" نیست که بتواند به تداوم آتش بس در غزه کمک کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه دیلی میل نوشت پیش از این، دونالد ترامپ اعلام کرده بود برای اداره آینده غزه، "شورای صلح" تشکیل می‌دهد که تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس آن را زیر نظر رئیس جمهور آمریکا، اداره خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، اکنون به نظر می‌رسد نظر ترامپ تغییر کرده است و تونی بلر را فرد مناسبی برای این کار نمی‌داند. دیلی میل نوشت حماس و فلسطینیان، با عضویت تونی بلر در در کمیته‌ای که قرار است غزه را اداره کند، مخالفت کرده‌اند.

روزنامه دیلی میل نوشت دونالد ترامپ در زمان سفر به اسرائیل، در درون هواپیما گفت:" من همیشه تونی را دوست داشته‌ام، اما می‌خواهم بدانم آیا گزینه قابل قبولی برای همگان است یا خیر".

دوران نخست‌وزیری بلر با سیاست خارجی مداخله‌جویانه و جنگ‌های نظامی در دیگر کشور‌ها گره خورده است. او در شش سال اول حکومت خود، پنج بار ارتش انگلیس را به جنگ فرستاد که بیش از هر نخست‌وزیر دیگری در تاریخ این کشور است. این حملات نظامی شامل کوزوو در سال ۱۹۹۹، سیرالئون در سال ۲۰۰۰، افغانستان در سال ۲۰۰۱ و دو بار عراق در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ بود. گزارش کمیته بررسی چرایی و چگونگی حمله انگلیس به عراق، با نام "چیلکات" در سال ۲۰۱۶، از نقش بلر در آن جنگ غیرقانونی پرده برداشت.