مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: افسران کنترل و بازرسی به عنوان نیروهای تخصصی ، نقس اساسی را در حفاظت از ایمنی دریایی ، پیشگیری از سوانح و حفظ استانداردهای فنی شناورها برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حسین یونسی در دوره آموزشی افسران کنترل و بازرسی شناورهای غیرکنوانسیونی از سراسر کشور که به میزبانی اداره کل و دریانوردی گیلان در بندر انزلی برگزار شد ، گفت: انجام دقیق بازرسی‌های فنی ، رعایت الزامات ایمنی و نظارت بر عملکرد شناورها برای ایمنی تردد و تداوم عملیات دریایی از وظایف این افسران است.

وی با تأکید بر اهمیت دانش فنی و شناخت مقررات بین‌المللی در حوزه دریانوردی ، افزود: افسران کنترل و بازرسی باید با استفاده از جدیدترین روش های نظارتی و دستورالعمل‌های فنی ، وضعیت ایمنی شناورها را با دقت و سرعت ارزیابی و در مواقع ضروری به درستی تصمیم گیری کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق اهداف ایمنی و پیشگیری از حوادث دریایی ، آموزش‌های تخصصی مستمر را برای ارتقای سطح دانش و مهارت نیروهای خود در حوزه‌های فنی و بازرسی برگزار خواهد کرد.

یونسی با بیان اینکه مباحث تخصصی این حوزه با تدریس صالح فاخری افسر کنترل و بازرسی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان به دانش پژوهان آموزش داده شد ، افزود: در این دوره آموزشی ۳۰ دانش ‌پژوه از بنادر سراسر کشور شرکت کردند.