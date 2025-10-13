پخش زنده
امروز: -
دمای اصفهان روند افزایشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوا در این استان طی ۲۴ ساعت پیش رو با شیب ملایمی روند افزایشی دارد.
نوید حاجی بابایی افزود: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته آسمانی صاف گاهی همراه با وزش باد و در پارهای مناطق با غبار رقیق صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی افزود: امروز دوشنبه افزایش سرعت وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق شمالی استان را انتظار داریم و در این مدت دما تغییر قابل ملاحظهای ندارد و با شیب ملایمی روند افزایشی دارد.
حاجی بابایی گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی افزود: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.