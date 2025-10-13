پخش زنده
مدیرعامل مجمع خیران مدرسهساز استان اصفهان گفت:طی ۲۶ سال فعالیت مستمر خیران استان بیش از ۱۴ هزار کلاس درس ساخته وتحویل آموزش و پرورش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فریدالدین عبدیزدان افزود: در سال گذشته بیش از ۳۰۰ کلاس درس به کمک یکی از بنیادهای نیکوکاری هوشمندسازی شدوهمچنین دورههای توانمندسازی ویژه دانشآموزان و معلمان طراحی و در حال اجراست.
وی برنامهریزی برای احداث مدرسه تخصصی هوش مصنوعی را از اولویتهای آینده مجمع برشمرد و گفت: هوش مصنوعی به عنوان اولویت اساسی کشور مطرح است و امیدواریم با حمایت خیران بتوانیم مدرسهای تخصصی در این حوزه ایجاد کنیم.
عبدیزدان ادامه داد: امروز حدود ۴۵۰ طرح مدرسهسازی در دست اجراست که در حدود ۸۰ درصد خیران مشارکت دارند که استان اصفهان رتبه نخست کشور را در تعداد و کیفیت مدارس ساخته شده دارد.