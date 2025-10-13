سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از تجهیز ۳۱ تقاطع چراغ‌دار از مجموع ۳۷ تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی معابر شهر به برق اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد نادری نسب با اشاره به خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در معابر و چهارراه‌ها به علت قطع برق گفت: برخی از شبکه‌های برق از دو سیستم تغذیه می‌کنند که بر همین اساس تمهیداتی اندیشیده شد تا در زمان‌های قطع برق از طریق مناطقی که برق دارند چراغ‌های راهنمایی و رانندگی روشن بمانند.

وی افزود: به همین منظور و در راستای رفاه حال شهروندان و تسهیل تردد خودروها، ۳۱ تقاطع‌های چراغ دار با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال به دستگاه چنج آور (دستگاه تعویض جریان برق در تقاطع) مجهز شده‌اند و مابقی آنها نیز در حال تجهیز به برق اضطراری هستند.

سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد تصریح کرد: با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان تمامی چراغ‌های راهنمایی تقاطعات در زمان قطعی برق خاموشی نخواهند داشت.