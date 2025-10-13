پخش زنده
در مراسمی از دستاوردهای ۵۳ سالمند نخبه شهرستان البرز در زمینههای مختلف علمی، هنری و ورزشی تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همایش تجلیل از سالمندان شهرستان البرز با محوریت قدردانی از خدمات و شایستگیهای سالمندان نخبه شهرستان، در سالن شهید آوینی شهر الوند برگزار شد.
در این مراسم که با حضور قاسمی فرماندار شهرستان البرز و مدیرکل بهزیستی استان همراه بود، از ۵۳ سالمند برجسته که در زمینههای تحقیقات دینی و علمی، هنر، شعر و ادب، صنعت، و ورزش فعالیت داشتهاند، تجلیل به عمل آمد.