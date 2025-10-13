در مراسمی از دستاوردهای ۵۳ سالمند نخبه شهرستان البرز در زمینه‌های مختلف علمی، هنری و ورزشی تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همایش تجلیل از سالمندان شهرستان البرز با محوریت قدردانی از خدمات و شایستگی‌های سالمندان نخبه شهرستان، در سالن شهید آوینی شهر الوند برگزار شد.

در این مراسم که با حضور قاسمی فرماندار شهرستان البرز و مدیرکل بهزیستی استان همراه بود، از ۵۳ سالمند برجسته که در زمینه‌های تحقیقات دینی و علمی، هنر، شعر و ادب، صنعت، و ورزش فعالیت داشته‌اند، تجلیل به عمل آمد.

مراسم با اجرای برنامه ورزش باستانی توسط گروه پیشکسوتان شهرستان آغاز شد و سپس بخش‌های فرهنگی شامل شعرخوانی شاعران سالمند و ارائه نکات تخصصی در خصوص اهمیت حرکت و تحرک جسمانی در سنین سالمندی توسط کارشناس آمادگی جسمانی برگزار شد.