مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: مسابقات تیراندازی قهرمانی دختران کشور از ۲۳ مهر به مدت ۳ روز در ایلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «شهاب شهبازی» مدیرکل ورزش و جوانان ایلام اظهار داشت: مسابقات تیراندازی قهرمانی دختران کشور، از ۲۳ تا ۲۵ مهر با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان در سالن بین‌المللی ایثار شهر ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: سالن بین‌المللی تیراندازی ایثار شهر ایلام، مجهز به استانداردهای ملی و بین‌المللی است و آماده میزبانی از ورزشکاران مستعد سراسر کشور در رشته‌های مختلف تیراندازی است.