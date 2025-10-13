به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رییس ستاد انتخابات استان در جلسه این ستاد گفت: داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌ها تنها تا ۲۷ مهرماه فرصت دارند استعفای خود را از سمت‌های مشمول اعلام کنند و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

همچنین داوطلبان ثبت نام در شورا‌های روستا از ۲۴ تا ۳۰ آبان، فرصت استعفا دارند.

طاهر رستمى با بیان اینکه احزاب و دانشجویان نقش مهمى در مشارکت اقشار مختلف در انتخابات دارند گفت: احزاب و تشکل‌های سیاسی باید بر اساس قانون در ارتقای مشارکت نقش‌آفرینی کنند و فضای امید و اعتماد را در جامعه تقویت کنند

وی افزود: اعضای دست‌اندرکار باید در اجرای فرآیند انتخابات کاملا بی‌طرف باشند و از به‌کارگیری نیرو‌های دارای نسبت نَسَبی و سببی با داوطلبان جلوگیری شود.

ثبت نام داوطلبین شهرى از ۱۵ تا ۲۱ دى ماه و روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمن و زمان انتخابات، یازده اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار مى شود.