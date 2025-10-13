مقاومت گلساپوش یزد در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی، میزبان است و چادرملوی اردکان مهمان.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور فردا برگزار می‌شود و نمایندگان استان در یزد و بندرعباس به مصاف حریفان خود می‌روند.

مقاومت گلساپوش یزد که در دیدار هفته گذشته مقابل چادرملو تن به شکست داده بود، فردا در یزد به مصاف شهرداری بندرعباس می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه سلمان محمود آباد آغاز می‌شود.

شهرداری بندرعباس و مقاومت گلساپوش با ۱۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم جدول قرار دارند و یزدی‌ها این فرصت را دارند تا با پیروزی مقابل مهمان خود به رده سوم صعود کنند.

اما دیگر نماینده استان یعنی چادرملوی اردکان که با روحیه خوب ناشی از پیروزی مقابل مقاومت گلساپوش به بندرعباس رفته است، با فولاد هرمزگان دیدار می‌کند.

سوت آغاز این دیدار هم از ساعت ۱۸ در ورزشگاه غدیر بندرعباس به صدا درمی آید.

ساحلی بازان اردکانی هم اکنون با ۱۴ امتیاز در رده ششم جدول حضور دارند و هرمزگانی‌ها با ۲۵ امتیاز صدرنشین رقابت‌ها به شمار می‌آیند.