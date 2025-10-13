معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی برای افزایش تعاملات ایران با کشور‌های همسایه گفت: ما با کشور‌های همسایه بهترین روابط را داریم و از توسعه روابط با این کشور‌ها نتیجه خوبی گرفته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در نشست سراسری استانداران کشور با تشکر از اقدامات وزیر کشور و استانداران در یک سال گذشته و با بیان اینکه وزیر کشوراقدامات، پیش‌بینی‌ها و راهکار‌های خوبی داشته است برگزاری بدون مشکل مراسم سفر اربعین امسال را از اقدامات خوب وزارت کشور و استانداران به خصوص استانداران مرزی ذکر کرد.

عارف ایجاد تحول اداری و تمرکززدایی و واگذاری اختیارات استانداران را از راهبرد‌های دولت دانست و گفت: تأکید رئیس‌جمهور این است که هر استاندار باید رئیس‌جمهور استان خود باشد یعنی تا حد امکان باید اختیارات به استان‌ها واگذار شود. در جنگ ۱۲ روزه که تفویض اختیار انجام شد، استانداران بسیار خوب عمل کردند و این عملکرد خوب، مسیر را برای ادامه تفویض اختیارات هموار کرد. نتیجه این عملکرد خوب استانداران هم رفع نیاز‌های مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی بود.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در ماه‌های اخیر برای تهیه یک سند برای تفویض اختیارات استانداران بیان کرد: رویکرد دولت این است، این سند غیرسلیقه‌ای باشد تا ماندگار شود. تاکنون بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده، اما بخش‌های دیگر از اختیارات به قانون یا اذن نیاز دارد و باید با تهیه سازوکار مشخصی تکلیف تفویض این اختیارات هم مشخص شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه تأمین معیشت مردم، راهبرد مورد تأکید دولت و شخص رئیس‌جمهور است، خاطرنشان کرد: کشور در زمینه‌های مختلف بخصوص در بخش‌هایی که ناترازی داریم به اصلاحات اقتصادی نیازمند است، اما این اصلاحات باید بدون آسیب رساندن به اقشار ضعیف انجام شود. با توجه به اینکه رویکرد دولت چهاردهم، اصلاحات اقتصادی بدون آسیب رساندن به معیشت مردم است، برای انجام هر اصلاحاتی باید پیوست اجتماعی وجود داشته باشد.

عارف در ادامه با اشاره به شرایط خاص دولت از همان ابتدای شروع به کار، گفت: در روز آغاز به کار دولت چهاردهم، دشمن مهمان عزیز ما را در تهران شهید کرد و دولت چهاردهم وارد شرایط جنگی شد. البته ما از همان ابتدا شرایط خاص کشور را پیش‌بینی کرده بودیم و برای آن شرایط هم برنامه تهیه کردیم که همان برنامه در جنگ ۱۲روزه مبنای عمل قرار گرفت. در این برنامه، راهبرد اقتصادی کشور برای شرایط خاص دیده شد. البته ما این اقدام را با حفظ آرامش جامعه انجام دادیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه دولت، در بدترین حالت هم باید معیشت مردم تأمین شود. در این برنامه اگر امکان واردات کالا‌های اساسی از مسیر هوایی با مشکلات رو‌به‌رو شود، راه جایگزین یعنی راه زمینی دیده شده است و در این شرایط استان‌های مرزی اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه ما با کشور‌های همسایه بهترین روابط را داریم و از توسعه روابط با این کشور‌ها نتیجه خوبی گرفته‌ایم، خاطرنشان کرد: واردات کالا‌های اساسی از کشور‌های همسایه با هزینه کمتر نسبت به سایر کشورها، یکی از نتایج توسعه روابط با همسایگان است بنابراین استان‌های مرزی باید حداکثر استفاده را در زمینه تعامل با کشور‌های همسایه داشته باشند. در برنامه دولت در شرایط خاص، هر استان مرزی علاوه بر ایفای نقش در زمینه واردات کالاها، معین هر استان غیرمرزی هم قرار می‌گیرد.

عارف تکمیل کریدور‌ها را یکی از عوامل توسعه روابط استان‌های مرزی با کشور‌های همسایه دانست و گفت: یکی از اولویت‌های دولت در زمینه راه‌ها، تکمیل کریدورهاست و در این زمینه تصمیم گرفته شد که گلوگاه‌ها و مسیر‌های منتهی به پایانه‌های مرزی در اولویت باشد.

وی با اشاره به اولویت داشتن کشور‌های همسایه برای واردات کالا‌ها بخصوص کالا‌های اساسی با استفاده از شیوه‌های مختلف از جمله تهاتر، گفت: رقابتی کردن واردات کالا‌های اساسی و همچنین توسعه بازارچه‌های مرزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: براساس تصمیم دولت، استاندار، قائم مقام رئیس کمیسیون‌های مشترک با کشور‌های همسایه است و در این جایگاه، استاندار نقش ملی باید داشته باشد. مراودات مرزی فرصت خوبی برای ارتقاء روابط در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی، علمی، فرهنگی و گردشگری ایجاد می‌کند که باید این مسائل مورد توجه استانداران قرار گیرد.

عارف در پایان خاطرنشان کرد: صادرات به کشور‌های همسایه و منطقه در اولویت دولت قرار دارد. کشور‌های همسایه آمادگی خوبی برای ارتقاء روابط خود با کشورمان را دارند و استانداران باید از این فرصت استفاده کنند. کشور‌های همسایه بازار خوبی برای صادرات هستند که البته می‌توانند نیاز‌های ما را هم تأمین کنند.

در این نشست تعدادی از استانداران چالش‌ها، ظرفیت‌ها و پیشنهاد‌های استان‌های خود برای افزایش تعاملات با کشورهای همسایه را مطرح کردند.