

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در مصر جریان دارد، رقابت‌های وزن ۶۵ کیلوگرم با حضور محسن بختیار و نمایندگان دیگر کشور‌ها برگزار شد.

نماینده کشورمان در این وزن، وزنه‌های ۱۹۶ و ٢٠١ کیلوگرم را در حرکت اول و دوم بالای سر برد، اما تلاش او برای مهاو وزنه ۲۰۶ کیلوگرم در حرکت سوم نتیجه نداشت.

بدین ترتیب محسن بختیار با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی رسید.

در رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در مصر، امروز امیر جعفری در وزن ۷۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت و مدال نقره مجموع این وزن را هم از آن خود کرد. روز گذشته هم روح الله رستمی در وزن ۸۸ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

همچنین مهدیه محمدیان در وزن ۵۵ کیلوگرم درجایگاه پنجم گروه خود قرار گرفت و علیرضا ایزدی جایگاه هشتم در ادامه مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی جهان که در مصر جریان دارد، رقابت‌های وزن ۶۵ کیلوگرم با حضور محسن بختیار و نمایندگان دیگر کشور‌ها برگزار شد.

نماینده کشورمان در این وزن، وزنه‌های ۱۹۶ و ٢٠١ کیلوگرم را در حرکت اول و دوم بالای سر برد، اما تلاش او برای مهاو وزنه ۲۰۶ کیلوگرم در حرکت سوم نتیجه نداشت.

بدین ترتیب محسن بختیار با رکورد ۲۰۱ کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی رسید.

در جریان رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در مصر، امروز امیر جعفری در وزن ۷۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم ایستاد و مدال نقره مجموع این وزن را هم از آن خود کرد. روز گذشته هم روح الله رستمی در وزن ۸۸ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

همچنین مهدیه محمدیان در وزن ۵۵ کیلوگرم درجایگاه پنجم گروه خود قرار گرفت. علیرضا ایزدی در وزن ۶۹ گیلوگرم در جایگاه هشتم ایستاد.