لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، تاکید کرد: مراسم استقبال پرشور و با عظمت مردم شجاع و مظلوم فلسطین از زندانیان آزاد شده، نشان داد کدام طرف پیروز است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی اکنون در تصاویر می‌بیند که پس از دو سال کشتار وحشیانه، جایگاه حماس و مقاومت در قلب مردم چگونه ارتقا یافته است. لاریجانی در پایان نوشته است: مقاومت همواره پایدار است و پیروز.