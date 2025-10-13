به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات بیش از 40 ورزشکار پارا و غیرپارا به رقابت پرداختند.

امان‌اللهی رئیس هیأت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان کمبود مربیان متخصص و تجهیزات استاندارد را از چالش‌های این رشته دانست.

خاکی مدیر کل ورزش و جوانان استان هم در مراسم گرامیداشت هفته پاراالمپیک با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ ورزشکار سازمان‌یافته در رشته پارا تنیس در استان فعالیت دارند برحمایت از این ورزشکاران تاکید کرد.