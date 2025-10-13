پخش زنده
مسابقات نوآورانه ورزشکاران در گرامیداشت هفته پارالمپیک برای نخستینبار در کشور به میزبانی سنندج برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مسابقات بیش از 40 ورزشکار پارا و غیرپارا به رقابت پرداختند.
اماناللهی رئیس هیأت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان کمبود مربیان متخصص و تجهیزات استاندارد را از چالشهای این رشته دانست.
خاکی مدیر کل ورزش و جوانان استان هم در مراسم گرامیداشت هفته پاراالمپیک با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ ورزشکار سازمانیافته در رشته پارا تنیس در استان فعالیت دارند برحمایت از این ورزشکاران تاکید کرد.