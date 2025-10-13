جنبش حماس ضمن تبریک آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های صهیونیستی، تأکید کرد که این مسئله، نقطه عطفی در مسیر مبارزه مداوم برای رسیدن به آزادی فلسطین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حماس طوفان آزادگان را یک دستاورد ملی تاریخی دانست و گفت: مقاومت و پایبندی به حقوق ملی فلسطین، تنها راه آزادی خاک از اشغال صهیونیست‌ها، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین است.

مقاومت اسلامی فلسطین هشدار داد مسئولان رژیم صهیونیستی به ویژه بنیامین نتانیاهو، ایتمار بن‌گویر و بزالل اسموتریچ نمی‌توانند مانع از خوشحالی مردم فلسطین از دستاوردهای مقاومت شوند.