آیین بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

مراسم روز جهانی عصای سفید امروز دوشنبه، ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴، با حضور دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از انجمن نابینایان برگزار شد.

عکاس : امیر حسین شاه قلی