آیین بزرگداشت روز جهانی عصای سفید

مراسم روز جهانی عصای سفید امروز دوشنبه، ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴، با حضور دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از انجمن نابینایان برگزار شد.
عکاس :امیر حسین شاه قلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ - ۱۹:۵۶
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
