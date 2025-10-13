مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم، پویش ملی سلامت دهان و دندان، راه اندازی ۳۰ کتابخانه کلاسی در مدارس و ... عناوینی است که در این بسته خبری به آنان پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان میزبان مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم بود.

این برنامه در راستای چهل و هشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار می‌شود.

در دهگلان هم محفل انس با قرآن کریم ویژه دانش آموزان با حضور قاریان بین المللی برگزار شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از راه اندازی ۳۰ کتابخانه کلاسی در مدارس استان خبر داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: پویش ملی سلامت دهان و دندان برای دانش آموزان ۶ تا ۱۴ سال در مناطق کم برخوردار استان در حال اجراست.

به مناسبت روزجهانی تخم مرغ مراسمی نمادین در مدرسه راه و دانش، آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج برگزار و صبحانه سالم در بین دانش آموزان توزیع شد.

در دیواندره هم مراسمی با حضور دانش اموزان در دبستان زنده یاد کژال محمودی برگزار شد.

نمایشگاه تخصصی سیاه قلم در نگارخانه ارشاد اسلامی دیواندره برپا شد.

در این نمایشگاه ۱۰۰ اثر از ۱۳ هنرجو به مدت یک هفته در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.