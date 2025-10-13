به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم مالک حزبائی گفت: در پی رسیدگی به پرونده محکومین متواری توسط مامورین انتظامی، فردی که به اتهام کلاهبرداری محکوم شده و متواری بود، مورد شناسایی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بکارگیری منابع و مخبرین باتوجه به اینکه متهم متواری بوده با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، متهم را در شهرستان هویزه که خود را با اسامی و هویت‌های مختلف مخفی کرده بود شناسایی و طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه آن را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان هویزه با بیان اینکه متهم به محض دستگیری ضمن اعتراف به جرم منتسب به دادسرا معرفی شد و بیان کرد: پلیس با قدرت و صلابت همواره ثابت کرده است که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا مخلان نظم و امنیت آرامش شهروندان رادر جامعه مختل شود و از شهروندان عزیز هم انتظار داریم تا ضمن همکاری مستمر با پلیس، در صورت اطلاع از هرگونه موارد را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.