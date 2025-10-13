همکاری، کلید موفقیت خراسان جنوبی در بهرهبرداری بیشتر از فرصت ایران جان
همکاری رسانهها و دستگاهها کلید موفقیت خراسان جنوبی در بهرهبرداری بیشتر از فرصت ایران جان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در دیدار با فعالان رسانهای استان، بر لزوم همکاری بین رسانهها و دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری بهینه از فرصت بینظیر رویداد ملی «ایران جان» تأکید کرد.
آینهدار افزود: رسانه ملی در استان و کشور، رسانهای پرمخاطب است و رویداد ملی «ایران جان» یک فرصت بینظیر برای ماست تا از این فضا بهره ببریم و برنامههای بهتر و با کیفیتتری تولید کنیم.
وی افزود: این رویداد در راستای سند توسعه و عدالتگستری هویتمحور دیده شده و میزان بهرهبرداری از آن به تواناییها و همکاری دیگر دستگاهها و رسانهها بستگی دارد. این رویداد قطعا عواید و عواقب خوبی برای استان خواهد داشت و باید مطالبات خود را به خوبی مطرح کنیم.
در این دیدار، رمضانی مسئول تولیدات برون سازمانی ایران جان نیز تاکید کرد: این رویداد فرصتی مغتنم برای استان است که باید هرچه سریعتر رسانهها و دستگاهها وارد میدان شوند.
مطلبیپور کارشناس و فعال رسانهای دیگر، هم گفت: روحیه سلحشوری مردم منطقه باید در ایران جان جانمایی شود و توانمندیهای استان، از جمله ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان و نخبگان و بناهای تاریخی باید به نمایش گذاشته شود.
محمدیانفر هم به موضوع آموزش نوین در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان در کنار حوزه علمیه با قدمت ۷۰۰ سالهاش، باید بهویژه در زمینه آموزشهای نوین دیده شود. همچنین باید یک گفتوگوی اختصاصی با دانشجویان افغان و میزگردهایی با مشارکت آنها برگزار کنیم.
امینینسب یکی دیگر از فعالین رسانهای نیز تاکید کرد: معرفی شرکتهای دانشبنیان مانند کویر تایر، معرفی موسیقی خراسان جنوبی و پخش زنده از مرزهای استان، میتواند نشاندهنده توانمندیها و ظرفیتهای مرزی باشد.
شبانی یکی از فعالین رسانهای، تاکید کرد که عوامل هویتی استان باید در ایران جان دیده شود که عوامل هویتی شامل تاریخ استان، شخصیتهای تاریخی و اسطورههای زنده که در دیگر نقاط کشور فعالیت میکنند، باید در ایران جان مورد توجه قرار گیرد. همچنین اشاره کرد که باید در این رویداد مبانی فرهنگی استان هم بهطور جدی مورد بحث قرار گیرد.
در پایان، کفاشی از فعالان رسانهای اعلام کرد که هیات تحریریه رسانهای آمادهای دارند تا با تمام توان در پروژه ایران جان شرکت کند و ظرفیتهای استان را به بهترین نحو معرفی کند.
وی همچنین گفت: سرودهای فاخری برای ایران و جنگ ۱۲ روزه آماده شده است که قابلیت پخش و استفاده در این رویداد ملی را دارد و در اختیار رسانه ملی قرار میدهیم.