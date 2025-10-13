رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اهدای اسناد مالکیت آستان عبدالعظیم حسنی گفت: فرآیند صدور اسناد باید در زمان مناسب و پیش از تبدیل شدن به معضل انجام، تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اهدای اسناد مالکیت اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع)؛ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تولیت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام آمادگی کامل برای صدور اسناد مالکیت همه اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس کشور، گفت: فرآیند صدور اسناد باید در زمان مناسب و پیش از تبدیل شدن به معضل انجام، تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.