مردم گیلان از اعضای شوراها میخواهند، با اجرای طرحهای مختلف، برای آبادانی، پیشرفت و افرایش رفاه ساکنان هر منطقه تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ شوراهای اسلامی شهر و روستا، صدای مردم در تصمیمسازیهای محلیاند؛ نهادهایی که با مشارکت مردم، گامهای مهمی در مسیر عمران و آبادانی برداشتهاند.
براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، داوطلبان شوراهای اسلامی از امروز ۲۱ مهر به مدت یک هفته مهلت دارند از سِمَت خود استعفا دهند؛ مردم هم در گفتوگو با خبرنگار ما از نقش و جایگاه این نهاد مردمی در توسعهی شهرها و روستاهای گیلان میگویند.