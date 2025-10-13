نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، از آغاز بررسی قانون تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عباسپور، نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد : قانون‌گذاری درباره تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و نیازهای روز دنیا، پس از بررسی‌های تخصصی اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

عباسپور تأکید کرد: این طرح مهم پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی، از جمله کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرعی آموزش، اکنون برای نهایی‌سازی و تصویب در صحن علنی مجلس در حال قانون‌گذاری است.

وی در ادامه با اشاره به نظارت ویژه بر برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس یازدهم در حوزه نظارت بر اجرای قوانین، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است که در سال‌های گذشته مرسوم نبوده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر اجرای برنامه هفتم توسعه توسط شورای عالی راهبردی یا معاون اول رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی اجرای برنامه را از طریق ۱۵ کمیسیون تخصصی پیگیری می‌کند.

عباسپور گفت: هدف این پیگیری‌های تخصصی، سنجش میزان پیشرفت در طول یک سال اجرای برنامه هفتم است؛ به عنوان مثال، پیگیری تحقق هدف ۸ درصد رشد اقتصادی در حوزه صنعت یا پیگیری برنامه‌های وزارت دفاع در حوزه هوافضا توسط کمیسیون صنایع و معادن.

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس همچنین از تشکیل هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد.

عباسپور از برگزاری جلسه آموزشی با حضور رئیس مجلس برای هیئت‌های عالی نظارت استان‌ها گفت و افزود: دبیر اجرایی استان‌ها انتخاب و هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها نیز به هیئت مرکزی معرفی شده‌اند.