پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، از آغاز بررسی قانون تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی در صحن علنی مجلس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عباسپور، نماینده مردم بویینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد : قانونگذاری درباره تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی، به عنوان یکی از مهمترین مسائل و نیازهای روز دنیا، پس از بررسیهای تخصصی اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
عباسپور تأکید کرد: این طرح مهم پس از بررسیهای لازم در کمیسیونهای تخصصی، از جمله کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرعی آموزش، اکنون برای نهاییسازی و تصویب در صحن علنی مجلس در حال قانونگذاری است.
وی در ادامه با اشاره به نظارت ویژه بر برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس یازدهم در حوزه نظارت بر اجرای قوانین، تدبیر ویژهای اتخاذ کرده است که در سالهای گذشته مرسوم نبوده است.