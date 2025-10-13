وزیر کشور گفت: اگر روند فعلی افزایش جمعیت ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید و این یک خطر هویتی و تمدنی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی، وزیر کشور در ادامه نشست سراسری استانداران که با حضور مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به روند فعلی رشد جمعیت گفت: اگر روند فعلی کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید و این یک خطر هویتی و تمدنی است.

وی افزود: این مسئله تنها محدود به موضوعات اقتصادی نیست و بخش مهمی از آن به مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط است. امروز کمتر بچه‌دار شدن به نوعی پرستیژ تبدیل شده است و باید با اقدامات فرهنگی و اجتماعی مناسب، این روند را اصلاح کنیم.

مومنی تصریح کرد: تسهیلات و تشویق‌های اقتصادی لازم در حال ارائه است، اما بدون اصلاح نگرش‌ها و عوامل فرهنگی، این اقدامات کافی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام استانداران و دستگاه‌های اجرایی در خدمت این هدف هستند. باید روند کاهش جمعیت را مدیریت کرده و شرایط مناسب برای افزایش فرزندآوری را فراهم کنیم.

یزد و اصفهان در صدر استان‌های برگزارکننده جلسات ستاد حمایت از خانواده

پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز در این نشست با اشاره به فعالیت‌های ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور گفت: ستاد با هماهنگی استانداران و دستگاه‌های اجرایی، اقداماتی برای پیگیری قوانین مربوط به خانواده، ازدواج و فرزندآوری انجام داده است و استان‌ها بر اساس قانون موظف به اجرای این برنامه‌ها هستند.

وی افزود: در شش ماه گذشته، استان‌هایی مانند یزد و اصفهان بالاترین تعداد جلسات و مصوبات مرتبط با جمعیت و خانواده را داشته‌اند و پرداخت تسهیلات تحصیلی و مسکونی به متقاضیان به‌طور کامل یا قابل توجه انجام شده است.

داداندیش تأکید کرد: اولین گام در اجرای این برنامه‌ها، شناسایی روایت‌ها و باور‌های جوانان درباره زندگی، ازدواج و فرزندآوری در مناطق مختلف کشور است تا بتوانیم سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی اثرگذار طراحی کنیم.

وزارت کشور برنامه‌ای برای رفع موانع فرزندآوری در استان‌ها تدوین می‌کند

مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در پایان نشست سراسری استانداران اظهار داشت: جمعیت در استان‌های مختلف وضعیت متفاوتی دارد و ما موظف هستیم استان‌هایی که نرخ ولادت پایینی دارند و یا در معرض کاهش شدید نرخ باروری هستند را رصد کنیم و وضعیت فرزندآوری را به مسئولان مربوطه منتقل کنیم.

وی افزود: بر اساس ماده یک قانون و بند پ، هم وزارت کشور و هم استانداران موظف هستند طرح و برنامه‌ای برای رفع مشکلات و موانع فرزندآوری در استان‌ها تدوین کنند. گزارشی با توجه به بررسی‌های عمیق، ریشه‌ای، استانی و شهرستانی وضعیت ولادت‌ها، به استانداران ارائه شد و امیدواریم این اقدام باعث حرکت جدی در راستای ارتقای نرخ باروری شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: چند سوال و نظریه از سوی استانداران مطرح شد که مقرر شد این موارد نیز پیگیری شود. قطعاً برای استان‌هایی که نرخ باروری بسیار پایین دارند، برنامه‌ریزی جدی از طریق وزارت کشور و استانداری‌ها با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت انجام خواهد شد.