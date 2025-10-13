پخش زنده
امروز: -
مس شهربابک در هفته هشتم رقابتهای لیگ یک فوتبال کشور پیروز شد امامس کرمان به تساوی رضایت داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ یک فوتبال کشور جام آزادگان تیم فوتبال مس شهر بابک در نوشهر مازندران به دیدار تیم شهرداری این شهر رفت و موفق شد با گلهای امید سام کن و محمد حسین باصری در دقایق ۱۴ و ۹۳ دو بر صفر میزبانش را شسکت دهد.
تیم مس کرمان هم امروز میزبان آریوی اسلامشهر بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید:
شاگردان فرزاد حسینخانی در تیم مس کرمان، با وجود بهرهمندی از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، نتوانستند از فرصتهای ایجادشده استفاده کنند.
خط حمله این تیم در چند صحنه موقعیتهای مناسبی برای گلزنی داشت، اما بیدقتی مهاجمان باعث شد توپها راهی به دروازه آریو پیدا نکنند.
مس کرمان با این تساوی، جمع امتیازات خود را به ۱۱ امتیاز رساند و در رده هفتم جدول ردهبندی جای گرفت و مس شهربابک10 امتیازی شد و در رتبه هشتم قرار گرفت.