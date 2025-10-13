به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: منابع آب زیرزمینی کشور سالانه با کسری هشت میلیارد مترمکعبی مواجه هستند و این برداشت سبب شده بیش از ۴۰۰ دشت ما ممنوعه و ممنوعه بحرانی باشند.

وی افزود: مصرف بی رویه، برداشت غیرمجاز و تغییرات اقلیمی و کاهش بارش سبب بروز چنین مساله‌ای شده است. خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و یزد جزء استان‌های با شرایط وخیم از نظر سفره آب زیرزمینی هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: برای جبران ناترازی باید ۱۵ میلیارد مترمکعب از مصارف آب بخش کشاورزی کشور در طول پنج سال کاهش یابد که سهم استان یزد هم کاهش ۲۶ درصدی از مصرف آب این بخش است.

محجوبی اظهار داشت: همه چاه‌های کشاورزی طی سال‌های اخیر به کنترل هوشمند مجهز شده و آب چاه بر اساس پرونده مجاز آنها شارژ می‌شوند. ساعت کارکرد چاه‌های کشاورزی استان یزد حداکثر ۵ هزار ساعت در سال است و بر اساس این ساعت کارکرد، آب را تحویل جامعه کشاورزی می‌دهیم.

وی تصریح کرد: تداوم روند کنونی به معنای تهدید امنیت آبی، قضایی و اجتماعی به شمار می‌آید و حل این بحران نیازمند اجرای بی نقص قانون و مدیریت آب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گفت: این کاهش به صورت پلکانی و طی پنج سال صورت می‌گیرد و کشاورزان می‌توانند با اصلاح الگوی کشت و توسعه روش‌های نوین آبیاری به سمت محصولات کم آب بر رفته و به امنیت آبی و اجتماعی کشور کمک کنند.