در گزارش تصویری این هفته گزیده‌ای از برترین عکس‌های حیات وحش در هفته‌ای که گذشت، و منتخبی از لحظه‌های ناب و کم‌یاب از زندگی جانوران در گوشه و کنار جهان را مشاهده می‌کنید. در این مجموعه، گزیده‌ای از برترین عکس‌های حیات وحش که توسط عکاسان مستند و برجسته طبیعت‌گرد و رسانه‌های معتبر بین‌المللی در هفته گذشته ثبت شده، گردآوری شده است. این مجموعه، منتخبی از لحظه‌های ناب و کم‌یاب زندگی جانوران در زیستگاه‌های طبیعی قاره‌های مختلف را با تمرکز بر رفتارشناسی، چالش‌های بقا و زیبایی‌های طبیعت دست‌نخورده به تصویر می‌کشند

عکاس : دریافتی