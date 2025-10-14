در گزارش تصویری این هفته گزیدهای از برترین عکسهای حیات وحش در هفتهای که گذشت، و منتخبی از لحظههای ناب و کمیاب از زندگی جانوران در گوشه و کنار جهان را مشاهده میکنید. در این مجموعه، گزیدهای از برترین عکسهای حیات وحش که توسط عکاسان مستند و برجسته طبیعتگرد و رسانههای معتبر بینالمللی در هفته گذشته ثبت شده، گردآوری شده است. این مجموعه، منتخبی از لحظههای ناب و کمیاب زندگی جانوران در زیستگاههای طبیعی قارههای مختلف را با تمرکز بر رفتارشناسی، چالشهای بقا و زیباییهای طبیعت دستنخورده به تصویر میکشند
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ - ۰۸:۳۰