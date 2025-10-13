به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمود مظلومی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، با اشاره به عملکرد شهرستان بوکان در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این شهرستان، بیش از ۵۱۲۶ تن انواع کود شیمیایی شامل ۴۱۳۱ تن کود‌های ازت، ۶۳۵ تن فسفات و ۳۶۰ تن پتاس میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شد.

وی گفت:بوکان با دارا بودن اراضی مستعد و تنوع محصولات زراعی، یکی از مناطق مهم در تولیدات کشاورزی استان محسوب می‌شود. تأمین به‌موقع نهاده‌ها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات این منطقه دارد.

مظلومی با اشاره به تعامل کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان افزود: فرآیند تأمین و توزیع کود در بوکان با نظارت فنی و رعایت اصول حرفه‌ای انجام شده و رضایت بهره‌برداران را به دنبال داشته است.