به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، سخنگوی ارتش مصر اعلام کرد، انفجاری که امروز و همزمان با اجلاس صلح شرم الشیخ در قاهره رخ داد، ناشی از انفجار بمب‌های دست‌ساز توسط پرسنل فنی متخصص بوده است.

این سخنگو در بیانیه‌ای توضیح داد: «روز دوشنبه، در حالی که پرسنل فنی متخصص در حال خنثی‌سازی مواد منفجره از بقایای منسوخ شده در یک کارگاه اسلحه و مهمات در منطقه هایکستپ بودند، انفجاری ناگهانی رخ داد که منجر به چندین انفجار متوالی شد.»

وی ادامه داد: «به شهروندان اطمینان می‌دهیم که این حادثه مهار شده است و اقدامات فنی و پیشگیرانه توسط متخصصان پرسنل فنی مربوطه در حال اجرا است.»

سخنگوی ارتش مصر تأیید کرد، «شرایط این حادثه توسط کمیته‌های فنی تخصصی در دست بررسی است.»

بعد از ظهر امروز دوشنبه، صدای انفجاری در قاهره شنیده شد و دود عظیمی از منطقه‌ای در شرق پایتخت مصر به هوا برخاست.